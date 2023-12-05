Ремонт приставок
Чтобы сделать заявку на бесплатную диагностику и ремонт приставок:
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Сколько в Санкт-Петербурге стоит ремонт приставок
|Услуга*
|Стоимость
|Сроки (в днях)
|Диагностика
|
0.00RUB
|1–2
|Вернуть «картинку»
|
1800.00RUB
|1–3
|Обеспечить включение игрового устройства
|
1400.00RUB
|1–3
|Починить блок питания
|
1300.00RUB
|1–3
|Починить привод
|
1500.00RUB
|1–3
|Заменить материнскую плату
|
1800.00RUB
|1–3
|Заменить охлаждающий элемент
|
1000.00RUB
|1–3
|Заменить разъемы
|
1000.00RUB
|1–2
|Заменить HDMI
|
1500.00RUB
|1–2
|Заменить жесткий диск
|
1000.00RUB
|1–2
|Очистить приставку
|
1600.00RUB
|1–2
|Перепаять процессор
|
3500.00RUB
|1–3
|Прошить консоль
|
2800.00RUB
|1–3
|Понизить прошивку
|
2500.00RUB
|1–2
|Провести реболлинг графического чипа
|
2800.00RUB
|1–3
*На все работы гарантия 1 месяц.
Информация о ценах не относится к публичной оферте, на сайте они примерные и могут быть отличны от реальных.
Особенности ремонта игровых консолей
Игровые приставки – PlayStation, Xbox, Nintendo – стали неотъемлемой частью повседневности, инструментом для расслабления после тяжелого дня, способом пообщаться с друзьями, сразиться с соперниками в виртуальном мире. Однако сложные электронные устройства подвержены поломкам. Ремонт игровых приставок должны выполнять профессионалы. В Санкт-Петербурге наш сервисный центр предоставляет многоуровневый подход: от бесплатной диагностики до сложнейших работ на уровне микросхем.
Способы оплаты
Оплатить услуги наших мастеров можно разными способами:
- наличными;
- картой любого российского банка;
- по безналу (для юридических лиц).
Алгоритм ремонтных работ
После принятия аппаратуры в сервис специалист нашего центра в Санкт-Петербурге проводит первоначальный осмотр для определения состояния, обнаружения неполадок. Затем:
- Выполняется бесплатная диагностика приставки для точного определения причин поломки. Ведется анализ логов ошибок и системных сообщений, оценка состояния плат, разъемов, коннекторов, блока питания и т.д.
- Составляется смета ремонта. На основе диагностики специалист составляет детальный перечень необходимых работ, запчастей. Смета согласуется с заказчиком. Обсуждаются обнаруженные проблемы, пути их решения, сроки ремонта приставки, стоимость.
- Мастер восстанавливает неисправную консоль. Он чинит вышедшие из строя узлы, меняет поврежденные детали, проводит профилактическую чистку, обновление ПО.
По завершении ремонта проводится проверка работоспособности приставки. Устройство возвращается владельцу с оформлением гарантийных обязательств. Если нужно, предоставим техподдержку, настроим игровую консоль.
Услуги по ремонту игровых приставок в СПб
Ремонт приставок в СПб возможно заказать в нашей мастерской при неполадках любой сложности. Мастера высокой квалификации заменят дисководы, клавиши и джойстики, очистят элементы охлаждающей системы, переустановят жесткий диск, отремонтируют разъемы, порты, блок питания и т.д. Они обновят ПО, настроят подключение к интернету, устранят системные ошибки, неполадки игровых дисков. Специалисты центра в Санкт-Петербурге знают, как починить разные модели – от раритетных консолей до аппаратуры нового поколения.
|Модель
|Неполадки
|Как действовать?
|PS 2
|Сбои системы, нечитаемые диски
|
|PS 4
|Неполадки с питанием, невозможность чтения дисков, перегревание
|
|PS 4 Slim
|Вентиляторный шум, проблемы с Wi-Fi/Bluetooth, HDMI
|
|PS 5
|Неисправность дисковода, перегревание, сбои при загрузке
|
|PS One
|Невозможность чтения дисков, отсутствие изображения
|
|PSP
|Нет реакции на включение, неисправен UMD, сломан джойстик
|
|PSP Go
|Консоль не подзаряжается, не реагируют кнопки, перебои Bluetooth
|
|Xbox 360
|Графические проблемы, «кольца смерти», не читаются диски
|
|Xbox One X
|Приставка перегревается, «виснет», «тормозит», сбоит дисковод
|
|Xbox Series S
|Сложности с HDMI, системой питания
|
|Nintendo Switch
|Приставка не подзаряжается, не действует док-станция, возникает дрифт стиков
|
Срочный ремонт игровых консолей в СПб
Современные игровые устройства интегрируют функции социальной связи. Онлайн-игры и виртуальные сообщества дают возможность взаимодействовать с друзьями, которые могут находиться на расстоянии тысячи километров. При поломке приставки доступ к играм теряется, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии пользователя. Срочный ремонт минимизирует этот разрыв, позволят вернуться к увлекательному досугу и общению.
Сотрудники нашей мастерской в Санкт-Петербурге быстро восстановят игровую приставку: заменят поврежденные детали, проведут профилактическую чистку, исправят программные ошибки. Они обеспечат оперативное техобслуживание гаджета, чтоб владелец мог вернуться к любимому времяпровождению.
Мы даем гарантию на починку игровой приставки, замененные детали, поскольку уверены в качестве услуг, профессионализме техников. Используем только оригинальные запчасти, современное высокоточное оборудование. Гарантируем надежность, долгий срок службы восстановленных устройств. В случае каких-либо проблем после ремонта готовы бесплатно исправить их в рамках гарантийного обслуживания.
Примерные сроки
При определении срока ремонта учитывают тип неисправности. Например, с заменой батареи мастер справится довольно быстро. Тогда как сложные внутренние поломки, скажем, повреждение материнской платы, потребуют больше времени.
Важно и наличие оригинальных запасных частей. При отсутствии сложных компонентов будет затрачено время на заказ и доставку, что немного затянет процесс. В нашей мастерской в Санкт-Петербурге такое случается редко. На первоначальной бесплатной диагностике специалист подскажет, как долго продлится ремонт приставки.
Наши контакты
Наш сервис находится в Санкт-Петербурге на Набережной Обводного канала, 135, неподалеку от метро: станций Фрунзенской и Балтийской. Мы принимаем посетителей в течение рабочей недели, но если нужно, мастер может выйти и в выходной либо дождаться клиента по окончании смены.
Если нужен ремонт игровых приставок, позвоните нам или заполните форму обратной связи на сайте. Так же можно получить бесплатную консультацию эксперта.
Доверьте свое устройство в руки профессионалам!
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Частые вопросы пользователей
Здесь вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы о ремонте консолей, их техобслуживании, правилах эксплуатации. Специалисты делятся информацией о том, как выявить неполадки, определить причины повреждений, правильно пользоваться игровой аппаратурой.
Если приставка работает неадекватно, можно перед походом в мастерскую попытаться реанимировать ее самостоятельно. Проведите:
- перезагрузку игровой приставки;
- проверку соединений, креплений кабелей, подсоединения к монитору, телеоборудованию;
- обновление ПО для исправления системных ошибок;
- тестирование внешнего оборудования, например, монитора, HDMI-провода.
Если неполадки не исчезли, вероятно, консоль нуждается в ремонте. В Санкт-Петербурге ее возможно принести в наш центр сервиса для бесплатного выявления неисправностей.
Далеко не факт, что в этом случае приставка требует ремонта. Возможно, причины неполадок незначительны, их легко исправить:
- проверив подключение к электросети;
- оценив состояние кабеля, розетки;
- перезагрузив игровую консоль.
Обратите внимание на индикаторы приставки. Их неактивность указывает на проблемы с блоком питания, другие повреждения. Здесь нужна помощь профессионалов.
Вначале надо оценить, беспрепятственно ли циркулирует воздух вокруг приставки. Также причиной перегревания может стать скопление пыли в консоли, ссохшаяся термопаста и даже ошибки ПО. Если самостоятельно проблему не решить, ждем вас в нашем центре в Санкт-Петербурге.
Специалисты советуют выполнять чистку игровой консоли раз в полгода, в крайнем случае раз в год. Накопление пыли на внутренних компонентах приводит к перегреванию, понижению производительности. Для самостоятельной чистки обычно используют аэрозольные баллончики со сжатым воздухом либо электрокомпрессоры с пониженным давлением. Если нет опыта очистки, лучше обратиться к профессионалам, чтобы не сломать приставку.
Как долго продлятся ремонтные работы, зависит от типа неисправности и наличия оригинальных запчастей. Точно определить сроки можно после бесплатной диагностики в нашей мастерской в Санкт-Петербурге. Большую часть неполадок удается устранить сразу в день обращения.
Да, мы даем гарантию на ремонт и комплектующие. Сроки будут зависеть от типа неисправности и составляют до одного года. Если в этот период возникнут сложности, связанные с прошлым ремонтом, мы устраним их бесплатно. Также предлагаем жителям Санкт-Петербурга недорогое послегарантийное техобслуживание игровых консолей.
Игровые приставки оснащены специальными системами индикации, которые сообщают о проблемах в работе разных версий консолей:
- PSP и PS Vita. Мигание разноцветных светодиодов сигнализирует о сложностях с зарядным устройством, памятью, другие аппаратные сбои.
- PS 3. Сигнал Red Light («красный свет») говорит об аппаратных системных неполадках.
- PS 4. Индикация Blue or White Light (то есть синяя либо белая) показывает, что консоль работает стабильно. Когда сигнал меняется на красный, есть проблемы, например, с перегреванием.
- Xbox 360. Мигание трех или четырех красных индикаторов на передней панели приставки называют Red Ring of Death. «Красное кольцо смерти» говорит о серьезных аппаратных проблемах.
- Xbox One. Если приставка перегрелась, есть сложности с подключением, начинают мигать белый и оранжевый индикаторы.
- Nintendo Switch. О проблемах с зарядкой говорит зеленая либо красная индикация.
- Nintendo 3DS. Светодиоды светятся синим или красным, мигают – могут быть системные ошибки, появление уведомлений, сложности с зарядным блоком.
- Если настораживает поведение индикаторов игровой консоли, в Санкт-Петербурге приходите в нашу мастерскую на бесплатную диагностику неисправностей.
Чаще всего сбои возникают из-за поломки HDMI-кабеля, который несложно заменить, либо устройство некорректно подключено к порту. Когда HDMI не поврежден, и все подключено правильно, есть риск внутренних неполадок. В Санкт-Петербурге выявить их бесплатно и выполнить недорогой ремонт приставки смогут сотрудники нашей мастерской.
Трудности с прочтением дисков игровой консоли могут быть связаны с неисправностью их самих либо оптического привода. Что поможет в такой ситуации:
- проверка диска на предмет царапин, загрязнений, чистка его мягкой салфеткой;
- оценка состояния дисковода – проблема в нем, если он не читает разные диски;
- очистка оптического привода;
- перезагрузка приставки;
- изменение положения консоли с горизонтального на вертикальное и наоборот;
- запуск обновлений для улучшения совместимости с консолью.
Если ничего не помогает, обращайтесь в нашу мастерскую в Санкт-Петербурге. На бесплатной диагностике мы выявим неисправность с прочтением дисков и проведем ремонт игровой приставки.